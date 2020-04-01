Кабмин не намерен останавливать строительство дорог

По словам Шмыгаля, это является залогом экономического развития Украины.

Кабинет министров не намерен останавливать проекты по строительству дорог даже в нынешних условиях кризиса.

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Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В этот период системных вызовов мы продолжаем большое строительство, ремонт дорог нельзя останавливать. Это локомотив для нашей экономики, который должен двигать нас вперед независимо от обстоятельств, которые возникают вокруг, и это залог экономического развития", - сказал он.

По словам премьера, сегодня Кабмин намерен принять решение, которое позволит "Укравтодору" привлечь под госгарантии более 19 миллиардов гривень.

Как сообщал УНИАН, в этом году, несмотря на сокращение экономики из-за коронавируса, на развитие сети автомобильных дорог планируется направить 37,3 миллиарда гривень, а на субвенцию местным бюджетам для дорожного хозяйства - 21,8 миллиарда гривень.