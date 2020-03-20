Метро в Киеве не будет работать до 17 апреля - СМИ

Ранее планировалось, что киевское метро возобновит работу 3 апреля.

Киевский метрополитен не будет работать до 17 апреля.

Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на источники в КП "Киевский метрополитен".

Отмечается, что распоряжение относительно продления карантина для сотрудников метрополитена пришло от руководства.

Время до открытия, по словам источника, работники столичного метрополитена используют, чтобы провести ремонтные работы на станциях и платформах.

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"Пришла нам разнарядка сверху. Готовимся к тому, что поезда снова пойдут с 17 апреля. До этого у нас карантин и ремонтные работы", - отметил источник.

Как сообщал УНИАН, 16 марта правительство приняло решение о закрытии метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре.

С 23:00 17 марта в столице закрыли метро. Планировалось, что оно возобновит работу с 06:00 3 апреля.

По решению властей, городские перевозки в связи с карантином могут осуществляться в режиме "до 10 человек" в маршрутных такси, троллейбусах, автобусах и трамваях.