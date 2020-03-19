В Харькове на время карантина запустят бесплатные автобусные рейсы

Сегодня на маршруты вывели 10 машин.

В Харькове запускают дополнительные 4 социальных рейсов из спальных районов в центр города.

Об этом рассказал директор фонда Максим Водка, пишет UA.Харьков.

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"Весь автопарк Фонда Фельдмана и ЧАО "Концерн АВЭК и Ко" нацелен на помощь харьковчанам в передвижении по городу — это несколько десятков автобусов и микроавтобусов, которые нужны в первую очередь для проезда медработников, работников продуктовых магазинов, учреждений коммунального обслуживания и других объектов критической инфраструктуры, без которых невозможно функционирование города", — говорит Водка.

По информации пресс-службы фонда, сегодня на маршруты вывели 10 машин. Точного расписания у них нет.

Ходят бесплатные автобусы по следующим маршрутам:

Ст. метро "Индустриальная" — ст. м. "Площадь Конституции";

Залютино — ст. метро "Холодная Гора — Южный вокзал — ст. метро "Площадь Конституции";

Сел. "Победа" (Филиповка) — Новая Бавария — пр. Любви Малой — Южный вокзал — ст. метро "Госпром";

602-й микрорайон — пр. Юбилейный — пр. Льва Ландау — Салтовское шоссе — Московский проспект — ст. м. "Майдан Конституции".

Как сообщал УНИАН, харьковское метро приостановило работу. Из-за закрытия метро в Харькове — переполненный наземный транспорт.