В Лондоне закроют 40 станций метро из-за коронавируса

Лондонский метрополитен состоит из 11 линий и 270 станций, ежедневно им пользуются 5 миллионов человек.

До 40 станций в сети лондонского метро должны быть закрыты, так как город пытается уменьшить влияние вспышки коронавируса.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ВВС.

Частичное закрытие станций началось в четверг утром. Кроме того, не будет ночных рейсов метро и количество автобусных маршрутов также будет уменьшено.

Решение было объявлено после того, как премьер-министр Борис Джонсон сказал, что вирус распространяется в Лондоне быстрее, чем в других частях Великобритании.

Последние данные правительства показывают, что в Лондоне было подтверждено более 900 случаев коронавируса, а в городе умерло 34 человека.

Читайте такжеВ Британии закроют на карантин школы из-за коронавируса

Мэр Лондона Садик Хан повторил предупреждения Джонсона и сказал, что люди не должны пользоваться транспортом, если в этом нет острой необходимости.

"Лондонцы должны избегать социального взаимодействия, если это не является абсолютно необходимым, а это означает, что они должны избегать использования транспортной сети", - сказал он.

Начиная с пятницы линия Ватерлоо и Сити будет полностью закрыта, и с понедельника постепенно будут сокращать движение на других линиях.

Лондонский метрополитен состоит из 11 линий и 270 станций, ежедневно им пользуются 5 миллионов человек.

Как сообщал УНИАН, власть в Киеве закрыла метрополитен для перевозок пассажиров с 23:00 17 марта до 06:00 3 апреля.