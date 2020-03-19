Кличко прокомментировал возможность возобновления работы столичного метро

Сегодня городские власти создают маршруты общественного наземного транспорта, дублирующие метро, но в настоящее время их еще недостаточно.

Люди, которые заявляют о возможном частичном возобновлении работы метро, не являются специалистами транспортной отрасли и выражают свое персональное мнение.

Как сообщает пресс-служба Киевского городского головы, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире "Украинского радио".

"Люди, которые заявляют об этом, не являются специалистами, не являются ответственными за транспортную отрасль. Во-вторых, это может быть персональное мнение, которое они выражают", - сказал Кличко.

Вместе с тем, он отметил, что сегодня, в ситуации, когда временно не работает метро, городские власти создают дублирующие маршруты общественного наземного транспорта. Но в настоящее время их еще недостаточно. Поэтому город работает над тем, чтобы киевляне, которым нужно добраться на работу или в больницу, могли удобно передвигаться по столице.

Мэр Киева отметил, что коронавирус является очень агрессивным и быстро передается. Вместе с тем, вирус еще не изучен, а вакцины от COVID-19 в мире не существует. Поэтому отмена движения в метрополитене до 3 апреля - вынужденная и предупредительная мера.

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"Мы понимаем, что ограничение передвижения по городу - это очень неудобно для его жителей. Но наша задача, чтобы вирус не распространялся быстро. И одна из рекомендаций международных экспертов, в частности, наших коллег из Уханя, - это ограничение социальных контактов", - добавил он.

Также Кличко призвал киевлян с пониманием относиться к ограничительным мерам, оставаться в домах, заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих.

Ранее в комментарии УНИАН заместитель Киевского городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив сообщил, что в Киеве изучается возможность работы метрополитена во время ограничительных мер, введенных в столице для противодействия распространению коронавируса.

Он отметил, что если какая-то модель работы метрополитена на этот период будет наработана, то возможность ее внедрения будет зависеть от решения Кабинета министров.

«В депутатском корпусе обсуждается возможность обращения в Кабинет министров по изменению в работе метро. Речь идет о том, как может работать метро так, чтобы это как-то было соизмеримо с карантином. Модель еще в обсуждении, о ней рано говорить. Как только будет какая-то модель наработана, мы ее публично будем проговаривать, в том числе, со СМИ. Но решение принимать не Киевсовету. Мы можем иметь диалог с Кабинетом министров, но решение принимать исключительно центральной власти», - сказал Прокопив и добавил, что для решения этого вопроса требуется время.

Метрополитен в Киеве закрыт для перевозок пассажиров с 23:00 17 марта до 06:00 3 апреля.