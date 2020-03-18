На вокзалах ввели ограничения: украинцев просят не спешить возвращать билеты из-за очередей (фоторепортаж)

Все железнодорожные вокзалы Украины будут закрыты для посетителей, будут работать только железнодорожные кассы для возвращения билетов.

Акционерная компания "Укрзализныця", в рамках введения в стране дополнительных профилактических мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории Украины, вводит с 12.00 18 марта ограничения на посещение железнодорожных вокзалов.

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Как сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", с 18 марта все железнодорожные вокзалы будут закрыты для посетителей, будут работать только железнодорожные кассы для возвращения билетов.

"На вокзалы будут запускаться одновременно группы людей - не более 10 человек. Для уменьшения очередей в железнодорожных кассах, "Укрзализныця" откроет их максимальное количество на всех вокзалах страны", - подчеркивается в сообщении.

Также в пресс-службе напомнили, что все средства в полном объеме за неиспользованные билеты можно вернуть в течение месяца с даты отмены поезда.

"Призываем пассажиров, если есть возможность, не спешить на вокзалы возвращать билеты и не подвергать свою жизнь опасности, находясь в толпе. Уверяем, когда бы вы не обратились в течение отведенного времени, средства будут возвращены в полном объеме", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, с 17 марта «Укрзализныця» прекратила международные пассажирские железнодорожные перевозки до завершения периода карантина, а также сообщила о приостановке движения пригородных поездов через госграницу.

Кроме того, в компании сообщили о приостановке с 18 марта внутреннего пассажирского сообщения.