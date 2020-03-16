За пять дней украинцы вернули ж/д билетов почти на 87 миллионов гривень – УЗ

Наблюдается падение продаж билетов на фоне увеличения случаев возврата проездных документов, в том числе и на неотмененные поезда.

Пассажиры в период с 11 по 15 марта вернули 303 тысяч железнодорожных билетов на общую сумму 86,6 миллиона гривень в связи с введением карантина и отменой многих железнодорожных рейсов, сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

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"Укрзализныця" прилагает все усилия для своевременного возврата средств пассажирам за неиспользованные билеты. Сейчас наблюдается существенное падение продаж билетов на фоне увеличения случаев возврата проездных документов, в том числе и на неотмененные поезда", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что для возврата средств за неиспользованные билеты, приобретенные в кассах, нужно обратиться в любую железнодорожную кассу. Пассажиру сразу возвращают средства, кроме случаев, когда отсутствует достаточное количество наличных. В таком случае гасится билет, и пассажир может обратиться за своими средствами в любой удобный день в течение 6 месяцев. При этом средства возвращаются в течение 3-5 дней с момента обращения пассажира.

Билеты, приобретенные через интернет, возвращаются через онлайн-сервисы. Средства зачисляются на карту в течение 30 календарных дней.

"Укрзализныця" принимает все меры для обеспечения касс необходимым количеством наличности. Просим пассажиров относиться к ситуации с пониманием и терпением", - сообщается на сайте компании.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" будет возвращать пассажирам полную стоимость билетов на отмененные из-за коронавируса рейсы международных поездов без взимания дополнительных сборов.

"Укрзализныця" прекращает международные пассажирские железнодорожные перевозки с 17 марта до завершения периода карантина, в соответствии с постановлением Кабинета министров.