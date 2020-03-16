Движение товаров на границе осуществляется, но возможны некоторые задержки – глава таможни

Он также заверил, что все украинские экспортеры смогут вывезти свою продукцию за рубеж, несмотря на закрытие ряда пунктов пропуска.

Движение товаров на границе Украины осуществляется, но возможны некоторые задержки из-за закрытия около ста пунктов пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения в соответствии с решением Кабинета министров в рамках мер, направленных на противодействие дальнейшему распространению коронавируса в Украине.

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Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов в ходе брифинга о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции в стране.

«С точки зрения движения товаров, экспорта, импорта, товаров критического импорта, который должен попадать в Украину – ситуация полностью под контролем… Мы не ожидаем каких-то существенных проблем, тем не менее логистика может быть немного замедлена, так как пропускная способность некоторых пунктов немного ниже, чем была ранее, до введения ограничений», - сказал Нефедов.

Он также заверил, что все украинские экспортеры смогут вывезти свою продукцию за рубеж, несмотря на закрытие ряда пунктов пропуска.

«Какой-то паники или повода для того, что украинские экспортеры не смогут вывезти свою продукцию или что у нас будет нехватка критического импорта, нет, это не соответствует действительности», - подчеркнул глава таможенной службы.

Чиновник также добавил, что в связи с временным закрытием 94 пунктов пропуска таможня перераспределила персонал, чтобы равномерно разделить нагрузку на работающие пункты.

Он также напомнил, что ранее в связи с закрытием ряда пунктов пропуска Государственная таможенная служба Украины подготовила интерактивную карту, на которой обозначены все пункты пропуска - закрытые и открытые.

"Сейчас у нас есть оперативная информация относительно того, что в Беларуси будет принято какое-то решение относительно возможного ограничения трафика, поэтому пожалуйста пользуйтесь картой, чтобы смотреть, что происходит", - добавил Нефедов.

Как сообщал УНИАН, Кабмин 14 марта во исполнение решения СНБО принял решение с 17 марта по 3 апреля закрыть пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения. Из 230 пунктов пропуска через государственную границу Украины временно закрыли 94.