Граница на карантине: интерактивная карта, на которой обозначены закрытые и открытые пункты пропуска

Кабмин принял решение с 17 марта по 3 апреля закрыть более половины пунктов пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения.

Государственная таможенная служба Украины подготовила интерактивную карту, на которой обозначены все пункты пропуска - закрытые и открытые.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы, отдельный комментарий содержат те пункты пропуска, на которых приостановлено пешеходное сообщение.

Закрытые со стороны Украины и со стороны соседних государств пункты пропуска обозначены красным цветом, работающие на территории Украины - зеленым.

Некоторые пропускные пункты имеют ограничения на пешеходное сообщение.

Карта будет обновляться в соответствии с решениями правительства.

Как сообщал УНИАН, Кабмин 14 марта во исполнение решения СНБО принял решение с 17 марта по 3 апреля закрыть пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения. Из 230 пунктов пропуска через государственную границу Украины временно закроют 107.