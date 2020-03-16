Граница на карантине: интерактивная карта, на которой обозначены закрытые и открытые пункты пропуска
Государственная таможенная служба Украины подготовила интерактивную карту, на которой обозначены все пункты пропуска - закрытые и открытые.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы, отдельный комментарий содержат те пункты пропуска, на которых приостановлено пешеходное сообщение.
Закрытые со стороны Украины и со стороны соседних государств пункты пропуска обозначены красным цветом, работающие на территории Украины - зеленым.
Некоторые пропускные пункты имеют ограничения на пешеходное сообщение.
Карта будет обновляться в соответствии с решениями правительства.
Как сообщал УНИАН, Кабмин 14 марта во исполнение решения СНБО принял решение с 17 марта по 3 апреля закрыть пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения. Из 230 пунктов пропуска через государственную границу Украины временно закроют 107.