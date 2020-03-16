Как будут ходить поезда: УЗ запустила Telegram-канал для информирования пассажиров об изменениях в расписании

Также на этом канале можно будет получить информацию о дополнительных поездах и ситуации с распространением коронавируса в Украине.

Акционерная компания «Укрзализныця» запустила Telegram-канал UkrzalInfo, где будет информировать пассажиров об изменениях в расписании движения поездов из-за коронавируса, сообщила пресс-служба компании.

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Также на этом канале «Укрзализныця» будет размещать информацию о дополнительных поездах и ситуации с распространением COVID-19 в Украине.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» прекращает международные пассажирские железнодорожные перевозки с 17 марта до завершения периода карантина, в соответствии с постановлением Кабинета министров.

14 марта Кабинет министров на внеочередном заседании принял распоряжение о временном ограничении пересечения государственной границы, направленное на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19. Документом предусмотрено: временно закрыть с 00.00 17 марта по 3 апреля пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения (за исключением ряда категорий граждан); временно запретить с 00.00 16 марта по 3 апреля пересечение государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).