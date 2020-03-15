"Укрзализныця" полностью остановила пассажирское железнодорожное сообщение с Польшей

"Укрзализныця" вернет пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда - без взимания дополнительных сборов.

Пассажирское железнодорожное сообщение между Украиной и Польшей полностью остановлено: ряд поездов отменен, а для некоторых ограничены маршруты следования.

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Об этом сообщает пресс-служба акционерной компании «Укрзализныця». «В частности, отменены поезда № 67/68 Киев - Варшава, № 89/90 Перемышль - Львов, № 51/52 Львов - Вроцлав, и беспересадочные вагоны Киев - Вроцлав. Поездам № 705/706 и № 715/716 Киев - Перемышль ограничен маршрут до Львова. Также Львов будет конечной станцией для поезда № 35/36 Одесса - Перемышль, который отправляется в рейс 14-16 марта. О дальнейшем его следования будет сообщено дополнительно. Продажа билетов на отмененные рейсы приостановлена», - говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что вернут пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда - без взимания дополнительных сборов. Для этого нужно обратиться в любую железнодорожную кассу. А билеты, приобретенные через интернет, возвращаются через онлайн сервисы. На поезда, которым будет ограничен маршрут, полную стоимость билета можно вернуть в случае, если была отменена остановка, до которой пассажир имел проездной документ.

В компании призвали в случае возникновения вопросов при возврате билетов обращаться в контактный центр «Укрзализныци»: 0800503111 или в мессенджер на официальной странице в Facebook.

«Приносим извинения за неудобства и призываем пассажиров относиться к ситуации с пониманием», - отметил перевозчик.

Как сообщал УНИАН, Кабмин временно запретил въезд в Украину иностранцам и закрыл международное регулярное пассажирское сообщение. Так, принятым решением предусмотрено: временно закрыть с 00 ч. 00 мин. 17 марта 2020 года по 3 апреля пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения (за исключением ряда категорий граждан); временно запретить с 00 ч. 00 мин. 16 марта 2020 год апо 3 апреля пересечение государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).

13 марта «Укрзализныця» в ответ на объявление Словакией чрезвычайного положения из-за коронавируса и прекращение пассажирских межгосударственных перевозок на всех пунктах пересечения границы со всеми соседними странами с целью ограничения распространения заболевания также сообщила о временном прекращении пассажирского железнодорожного сообщения с этой страной, начиная с сегодняшнего дня с 7 часов утра.