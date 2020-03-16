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Возвращаются: появились фото больших очередей украинцев на польской границе

10:38, 16 марта 2020
Транспорт
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Дилеры берут до 100 долларов за перевозку одного человека / фото: соцсети

Фото и видео с пропускного пункта "Краковец" появились в сети, передает «33-й канал».

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«На пропускном пункте "Краковец" очередь автобусов из Польши в Украину 24 часа! А вы не верили в возвращение!!!», - написал с границы винничанин Александр.

По его словам, на границе в очередях стоят тысячи автомобилей, а польская сторона не пропускает пеших.

«Наконец я прорвался в Украину! Здоровый или уже с коронованным вирусом? Не знаю... 17 часов ожидания пересечения границы... Две последних, не выходя из автобуса...» - написал он.

Инфографика: УНИАН

Также он рассказал, что дельцы за перевозку в Украину одного человека на автомобиле брали от 50 до 100 долларов.

фото: соцсети
фото: соцсети

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