Закрытие границы Украины для иностранцев не касается международных грузоперевозок

В Мининфраструктуры отметили, что международные грузовые перевозки не прекращаются.

Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о закрытии нашей страной границы для иностранцев на две недели в связи с ситуацией с коронавирусом в мире не отразится на выполнении международных грузоперевозок.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

"По решению СНБО через 48 часов Украина закроет границу для иностранных граждан на две недели. Граждане Украины смогут вернуться в Украину.

Установленные ограничения не касаются осуществления международных грузоперевозок. Международные грузовые перевозки не прекращаются", - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

В Украине на сегодняшний день зафиксированы три лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, один - с летальным исходом.

11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Правительство ввело ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек, но это не касается мероприятий государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей. Также введен карантин в учебных заведениях сроком на три недели и прекращено воздушное сообщение с Италией.