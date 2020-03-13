Украина через 48 часов закрывает границу для иностранцев на две недели

В зависимости от ситуации СНБО будет принимать последующие решения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявляет, что Украина через 48 часов закроет границу для иностранцев на две недели в связи с ситуацией с коронавирусом в мире.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в перерыве заседания СНБО.

"Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. МИД сейчас предупредит все учреждения, все страны о том, что граница Украины для иностранных граждан на две недели будет закрыта", - сказал он.

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"Через две недели в зависимости от того, каким образом будет развиваться ситуация, мы на заседании СНБО будем принимать следующее решение", - добавил Данилов.

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