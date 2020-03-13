Столичный скоростной трамвай соединит Борщаговку с центром

Стоимость строительства первой очереди проекта составит более 340 миллионов гривень.

Киевская городская госадминистрация издала распоряжение на строительство в 2020-2023 годах трамвайной линии от ул. Старовокзальной до станции метро "Дворец спорта" с заездом на Вокзальную площадь.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на соответствующий документ КГГА.

"Работы будет проводить КП "Киевпасстранс", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, по предварительным оценкам, стоимость строительства первой очереди проекта составит более 340 миллионов гривень. Еще почти 500 миллионов гривень необходимо выделить на приобретение дополнительного подвижного состава.

По расчетам экспертов, при удлинении линии борщаговского скоростного трамвая до улицы Шота Руставели или Эспланадной, пассажиропоток ветки вырастет со 170 тысяч пассажиров в сутки до 250 тысяч, а ежедневную нагрузку на переходах между ветками метрополитена "Золотые ворота - Театральная" и "Крещатик - Майдан Независимости" уменьшится на 10-15%.

До 2001 года трамвай шел по улице Саксаганского, но после демонтажа путей (в рамках "борьбы с шумными и неудобными трамваями") там положили новую теплотрассу. Ее перенос увеличит стоимость замысла, поэтому проект предлагает проложить линию по улице Жилянской.