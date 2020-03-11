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Угроза коронавируса: как курсируют поезда и что происходит на вокзалах

21:14, 11 марта 2020
Транспорт
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Поезда курсируют по графику / фото УНИАН

Об этом сообщила пресс-служба компании в среду вечером.

Там отметили, что поезда отправляются по графику. С целью недопущения заноса и распространения в Украине коронавируса "Укрзализныця" реализует оперативный план мероприятий.

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В частности:

  • проводится влажная уборка и дезинфекция вокзальных помещений, пассажирских вагонов;
  • ежечасно проводится дополнительная дезинфекция в местах наибольшей концентрации пассажиров;
  • обеспечено надлежащее состояние санитарных тупиков для проведения в случае необходимости карантинных мероприятий;
  • на вокзалах оборудуются помещения для временной изоляции больных с признаками инфекции, которые оборудуются необходимым оборудованием и противоэпидемическими средствами.
  • все поезда укомплектованы необходимыми средствами для оказания первой медицинской помощи.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины не исключает варианта введения дополнительных ограничительных мер с целью недопущения распространения коронавируса в виде ограничений передвижений внутри страны в случае, если ситуация с распространением этого заболевания будет ухудшаться.

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