Угроза коронавируса: как курсируют поезда и что происходит на вокзалах

В вагонах и на вокзалах проводят влажную уборку.

"Укрзализныця", несмотря на решение Кабмина об ограничительных мерах из-за коронавируса, работает в штатном режиме.

Об этом сообщила пресс-служба компании в среду вечером.

Там отметили, что поезда отправляются по графику. С целью недопущения заноса и распространения в Украине коронавируса "Укрзализныця" реализует оперативный план мероприятий.

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В частности:

проводится влажная уборка и дезинфекция вокзальных помещений, пассажирских вагонов;

ежечасно проводится дополнительная дезинфекция в местах наибольшей концентрации пассажиров;

обеспечено надлежащее состояние санитарных тупиков для проведения в случае необходимости карантинных мероприятий;

на вокзалах оборудуются помещения для временной изоляции больных с признаками инфекции, которые оборудуются необходимым оборудованием и противоэпидемическими средствами.

все поезда укомплектованы необходимыми средствами для оказания первой медицинской помощи.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины не исключает варианта введения дополнительных ограничительных мер с целью недопущения распространения коронавируса в виде ограничений передвижений внутри страны в случае, если ситуация с распространением этого заболевания будет ухудшаться.