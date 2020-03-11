Угроза коронавируса: как курсируют поезда и что происходит на вокзалах
21:14, 11 марта 2020Транспорт
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В вагонах и на вокзалах проводят влажную уборку.
Поезда курсируют по графику / фото УНИАН
"Укрзализныця", несмотря на решение Кабмина об ограничительных мерах из-за коронавируса, работает в штатном режиме.
Об этом сообщила пресс-служба компании в среду вечером.
Там отметили, что поезда отправляются по графику. С целью недопущения заноса и распространения в Украине коронавируса "Укрзализныця" реализует оперативный план мероприятий.
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В частности:
- проводится влажная уборка и дезинфекция вокзальных помещений, пассажирских вагонов;
- ежечасно проводится дополнительная дезинфекция в местах наибольшей концентрации пассажиров;
- обеспечено надлежащее состояние санитарных тупиков для проведения в случае необходимости карантинных мероприятий;
- на вокзалах оборудуются помещения для временной изоляции больных с признаками инфекции, которые оборудуются необходимым оборудованием и противоэпидемическими средствами.
- все поезда укомплектованы необходимыми средствами для оказания первой медицинской помощи.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины не исключает варианта введения дополнительных ограничительных мер с целью недопущения распространения коронавируса в виде ограничений передвижений внутри страны в случае, если ситуация с распространением этого заболевания будет ухудшаться.
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