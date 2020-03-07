цей матеріал доступний українською

Оккупанты запустили Керченским мостом первый поезд из аннексированного Крыма в РФ (видео)

18:58, 07 марта 2020
Транспорт
363 0
Иллюстрация / REUTERS

Первый незаконный рейс "пригородного" сообщения проехал Крымским мостом с оккупированной Керчи в анексованому полуострове до Анапы в Краснодарском крае РФ днем 7 марта. Продавать билеты оккупанты начали еще 2 марта и на сегодня им удалось распродать - 90% билетов.

Об этом пишет "Крым.Реалии".

Оккупанты продали на електичку почти 200 билеты. На каждом рейсе 222 сидячих места. В общем рельсовий автобус, как говорят на него росСМИ, имеет три вагона. 

Южная пригородная пассажирская компания показала оформление рельсовых автобусов, которые будут курсировать между Керчью и Анапой. Первый пригородный поезд отправится через Крымский мост сегодня днем. ⠀ Вагоны поездов оформлены в бело-синей цветовой гамме: синие полосы напоминают изгибы морских волн. На сами вагоны нанесены силуэты арок Крымского моста и летающих вокруг них чаек, очертания облаков и гор. В центре некоторых вагонов изображены дельфины. ⠀ Рельсовые поезда будут ходить между Крымом и Краснодарским краем ежедневно: в пятницу и выходные дни утром, днем и вечером, в будние дни – утром и вечером. На маршрут выйдут новые поезда РА-2 на дизельной тяге, способные набирать скорость до 120 километров в час. Рельсовый автобус, состоящий из трех вагонов, вмещает 600 пассажиров. ⠀ Время в пути составляет два часа, стоимость билета в одном направлении – 439 рублей. Продажа билетов стартовала 2 марта. На маршруте поезд делает две остановки: на станции Тамань Пассажирская и на станции Юровской ⠀ #Крым #Крыминформ #поезда #Керчь #Анапа #пригород #рельсы #автобус #оформление

Допис, поширений Крыминформ (@crimeainfogram)

Маршрут до конечной станции занимает два часа. По дороге он делает две остановки и все в России.

В расписании, как уточняется, по три рейса с Кубани в аннексированный Крым и столько же в обратном направлении в пятницу и выходные дни, в будни - по два рейса.

Пригородное железнодорожное сообщение сегодня будет запущено между Керчью и Анапой. Первый в истории рельсовый автобус между Крымом и Краснодарским краем отправится от керченского вокзала в 14.38. ⠀ «Между городами начнут курсировать два рельсовых автобуса РА-2. Каждый включает три вагона общей вместимостью 280 пассажиров. Это современные составы с комфортабельными салонами. Они оборудованы системами отопления и вентиляции, информационными табло, санитарными кабинами», – сообщается на сайте оператора перевозок ООО «Южная пригородная пассажирская компания». ⠀ Рельсовые автобусы будут выполнять с понедельника по четверг по два рейса в обе стороны, с пятницы по воскресенье – по три. В будние дни поезда будут ходить утром и вечером, в пятницу и выходные – утром, днем и вечером. Время в пути составляет два часа, стоимость билета в одном направлении – 439 рублей. Продажа билетов стартовала 2 марта. На маршруте поезд делает две остановки: на станции Тамань Пассажирская и на станции Юровской. ⠀ Ожидается, что открытие пригородного сообщения между Керчью и Анапой будет способствовать созданию единого Черноморского курорта Крыма и Краснодарского края. «Это очень важный, можно даже сказать, исторический маршрут. Он будет способствовать развитию экономики двух регионов – Кубани и Крыма… У туристов, приезжающих на Кубань, появляется возможность увидеть гораздо больше – не только приморские города края, но и соседнего Крыма. Отдыхающие в Керчи смогут посетить песчаные пляжи Анапы, Джемете, Витязево. Таким образом, мы становимся еще на шаг ближе к созданию фактически единого Черноморского курорта», – цитирует «Интерфакс» губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. ⠀ Железнодорожное сообщение между Крымом и материковой частью России возобновилось 23 декабря прошлого года. Первый поезд из Санкт-Петербурга прошел под арками Крымского моста в ночь с 24 на 25 декабря. Первая сотня поездов проехала по Крымскому мосту 20 января 2020 года, за это время было перевезено 85 тысяч пассажиров ⠀ #Крым #Крыминформ #поезд #Керчь #Анапа #перевозки

Допис, поширений Крыминформ (@crimeainfogram)

Напомним, днем 23 декабря оккупанты открыли железнодорожное сообщение Крымским мостом. На запуск незаконной переправы глава Кремля Владимир Путин прибыл крымским поездом. Сначала Путин прокатился в кабине машиниста, а затем чаював в вагоне-ресторане с якобы простыми рабочими.

В представительстве президента Украины в АР Крым заявили, что открытие железнодорожной части Крымского моста, которая соединяет аннексирован полуостров с Россией, является незаконным и нарушает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, как и поездка российского президента только что открытой переправой. Впоследствии, 25 декабря, прокуратура АР Крым начала уголовное производство за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины Крымским мостом. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter