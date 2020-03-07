Оккупанты запустили Керченским мостом первый поезд из аннексированного Крыма в РФ (видео)
Первый незаконный рейс "пригородного" сообщения проехал Крымским мостом с оккупированной Керчи в анексованому полуострове до Анапы в Краснодарском крае РФ днем 7 марта. Продавать билеты оккупанты начали еще 2 марта и на сегодня им удалось распродать - 90% билетов.
Об этом пишет "Крым.Реалии".
Оккупанты продали на електичку почти 200 билеты. На каждом рейсе 222 сидячих места. В общем рельсовий автобус, как говорят на него росСМИ, имеет три вагона.
Южная пригородная пассажирская компания показала оформление рельсовых автобусов, которые будут курсировать между Керчью и Анапой. Первый пригородный поезд отправится через Крымский мост сегодня днем. ⠀ Вагоны поездов оформлены в бело-синей цветовой гамме: синие полосы напоминают изгибы морских волн. На сами вагоны нанесены силуэты арок Крымского моста и летающих вокруг них чаек, очертания облаков и гор. В центре некоторых вагонов изображены дельфины. ⠀ Рельсовые поезда будут ходить между Крымом и Краснодарским краем ежедневно: в пятницу и выходные дни утром, днем и вечером, в будние дни – утром и вечером. На маршрут выйдут новые поезда РА-2 на дизельной тяге, способные набирать скорость до 120 километров в час. Рельсовый автобус, состоящий из трех вагонов, вмещает 600 пассажиров. ⠀ Время в пути составляет два часа, стоимость билета в одном направлении – 439 рублей. Продажа билетов стартовала 2 марта. На маршруте поезд делает две остановки: на станции Тамань Пассажирская и на станции Юровской ⠀ #Крым #Крыминформ #поезда #Керчь #Анапа #пригород #рельсы #автобус #оформление
Маршрут до конечной станции занимает два часа. По дороге он делает две остановки и все в России.
В расписании, как уточняется, по три рейса с Кубани в аннексированный Крым и столько же в обратном направлении в пятницу и выходные дни, в будни - по два рейса.
Пригородное железнодорожное сообщение сегодня будет запущено между Керчью и Анапой. Первый в истории рельсовый автобус между Крымом и Краснодарским краем отправится от керченского вокзала в 14.38. ⠀ «Между городами начнут курсировать два рельсовых автобуса РА-2. Каждый включает три вагона общей вместимостью 280 пассажиров. Это современные составы с комфортабельными салонами. Они оборудованы системами отопления и вентиляции, информационными табло, санитарными кабинами», – сообщается на сайте оператора перевозок ООО «Южная пригородная пассажирская компания». ⠀ Рельсовые автобусы будут выполнять с понедельника по четверг по два рейса в обе стороны, с пятницы по воскресенье – по три. В будние дни поезда будут ходить утром и вечером, в пятницу и выходные – утром, днем и вечером. Время в пути составляет два часа, стоимость билета в одном направлении – 439 рублей. Продажа билетов стартовала 2 марта. На маршруте поезд делает две остановки: на станции Тамань Пассажирская и на станции Юровской. ⠀ Ожидается, что открытие пригородного сообщения между Керчью и Анапой будет способствовать созданию единого Черноморского курорта Крыма и Краснодарского края. «Это очень важный, можно даже сказать, исторический маршрут. Он будет способствовать развитию экономики двух регионов – Кубани и Крыма… У туристов, приезжающих на Кубань, появляется возможность увидеть гораздо больше – не только приморские города края, но и соседнего Крыма. Отдыхающие в Керчи смогут посетить песчаные пляжи Анапы, Джемете, Витязево. Таким образом, мы становимся еще на шаг ближе к созданию фактически единого Черноморского курорта», – цитирует «Интерфакс» губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. ⠀ Железнодорожное сообщение между Крымом и материковой частью России возобновилось 23 декабря прошлого года. Первый поезд из Санкт-Петербурга прошел под арками Крымского моста в ночь с 24 на 25 декабря. Первая сотня поездов проехала по Крымскому мосту 20 января 2020 года, за это время было перевезено 85 тысяч пассажиров ⠀ #Крым #Крыминформ #поезд #Керчь #Анапа #перевозки
Напомним, днем 23 декабря оккупанты открыли железнодорожное сообщение Крымским мостом. На запуск незаконной переправы глава Кремля Владимир Путин прибыл крымским поездом. Сначала Путин прокатился в кабине машиниста, а затем чаював в вагоне-ресторане с якобы простыми рабочими.
В представительстве президента Украины в АР Крым заявили, что открытие железнодорожной части Крымского моста, которая соединяет аннексирован полуостров с Россией, является незаконным и нарушает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, как и поездка российского президента только что открытой переправой. Впоследствии, 25 декабря, прокуратура АР Крым начала уголовное производство за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины Крымским мостом.