Polestar представил концепт электрокара с интерфейсом на Android (видео)

Разработчики не стали озвучивать технические характеристики модели, ограничившись заявлением, что это на 100% батарейный электромобиль.

После двух "номерных" моделей компания Polestar представила свой третий электрический автомобиль Polestar Precept.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Концептуальная модель выполнена в формате четырехдверного "грандтурера", при этом основная ее задача - показать направление развитие будущих серийных моделей бренда. Увидеть электромобиль вживую можно будет на стендах Женевского салона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Precept стал первой моделью бренда, которая отказалась от типичного для Volvo дизайна передней части (напомним, что Polestar принадлежит Volvo/Geely), так что теперь вместо характерной решетки радиатора мы видим нос со светотехникой Thor Hammer LED, который вполне подошел бы условной Lamborghini. А вот задняя часть концепта выполнена в характерном фирменном стиле, здесь прослеживается явная наследственность. Крыша и заднее стекло выполнены в виде единого прозрачного элемента, обеспечивая впечатляющую панораму и передним и задним пассажирам.

Интересно, что передняя часть электромобиля получила собственное имя - Polestar SmartZone. Вместо охлаждения ДВС она используется для размещения современных средств контроля за безопасностью на дороге (производитель описал это изменение как "переход от дыхания к зрению").

В частности, за прозрачной панелью скрыты два радара и камеры высокого разрешения, а LIDAR вынесен на верх лобового стекла для лучшего обзора. Естественно, нет здесь и классических "лопухов" боковых зеркал - их заменили камеры на изящных выносах, а зеркало заднего вида в салоне поменяли на цифровой экран, который отображает картинку, снятую задней камерой.

К сожалению, разработчики не стали озвучивать технические характеристики модели (мощность, объем батареи), ограничившись заявлением, что это на 100% батарейный электромобиль (отметим, что Polestar 1 был гибридом, а вот Polestar 2 - электромобилем).

Для сравнения отметим, что серийный электрический седан Polestar 2 получил пару электродвигателей мощностью 300 кВт и батарею на 78 кВт-ч, которая обеспечивает запас хода 500 км по циклу WLTP.

Программная начинка Polestar Precept (Human-machine interface, HMI) построена на решениях Android Automotive OS, в качестве центра системы используется 15-дюймовый сенсорный экран в портретной ориентации, для водителя предусмотрен отдельный 12,5-дюймовый дисплей. Система отслеживает глаза водителя, а датчики приближения - положение пальцев при управлении сенсорным экраном, что позволяет более точно настроить параметры отображения. Интерьер выполнен с использованием высокотехнологичных композитных и экологичных переработанных материалов.

Напомним, что в прошлом году Polestar построил в Китае завод для производства электромобилей, который выглядит как музей современного искусства.