На Львовщине задерживается движение пяти поездов из-за шквального ветра

«Укрзализныця» призывает пассажиров внимательно слушать объявления на вокзалах о возможных изменениях в расписании движения поездов.

На Львовщине в результате шквального ветра из-за падения деревьев на путь и нависания ветвей на линиях электропередач задерживается движение пяти поездов.

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Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

«В результате шквального ветра на территории обслуживания регионального филиала «Львовская железная дорога» зафиксировано падение деревьев на путь и нависание ветвей на линиях электропередач, которые помешали работе железнодорожной инфраструктуры и оборудования на станции Ходоров, участках Львов — Сапежанка, Оброшино — Щирец, Любень Великий — Комарно, Яблонька — Соколики — Сянки, Рожнятов — Долина, Великий Глубочек — Озерная, Озерная — Зборов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «Укрзализныця» работает над ликвидацией последствий непогоды, которая вызвала задержку в движении пассажирских поездов № 49 Киев — Трускавец, № 602 Львов — Солотвино, № 81 Ужгород — Киев, № 29 Ужгород — Киев, № 141 Бахмут — Львов, а также нескольких пригородных поездов.

«Укрзализныця» призывает пассажиров внимательно слушать объявления на вокзалах о возможных изменениях в расписании движения поездов.