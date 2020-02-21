АМКУ обязал "Укрзализныцю" отменить торги по закупке газа по переговорной процедуре на 350 миллионов

Постоянно действующая административная коллегия Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) по рассмотрению жалоб газовых компаний «Центральный энергетический контрагент», «Инвестсервис» и «Экотехноинвест» на нарушение законодательства при закупке филиалом «Укрзализныци» «Центр обеспечения производства» природного газа на 350,58 млн грн по переговорной процедуре обязала компанию отменить данную закупку в связи с нарушением законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение по итогам заседания комиссии комитета огласила первый заместитель главы АМКУ Ольга Пищанская.

«Коллегия постановила обязать акционерное общество «Укрзализныця» в лице филиала «Центр обеспечения производства» отменить процедуру закупки газового топлива, объявление о проведении которой обнародовано на портале уполномоченного органа», - сообщила Пищанская.

Она также отметила, что данное решение может быть обжаловано в суде в установленный законом срок.

Перед принятием решения коллегия АМКУ заслушала представителей «Укрзализныци» и подавших жалобу компаний. В частности, в «Укрзализныце» решение о проведении переговорной процедуры закупки газа без проведения открытого тендера объяснили угрозой остановки компании из-за отсутствия необходимых запасов газа.

«По состоянию на 1 января 2020 года уже была такая ситуация чрезвычайного характера, и само намерение заключить договор по переговорной процедуре было через месяц и ситуация на железной дороге достигла критического апогея. В той сложившейся ситуации это было реальным шансом обеспечить стабильность ж/д отрасли, так как была угроза прекращения работы предприятия», - объяснил решение провести закупку по переговорной процедуре представитель «Укрзализныци».

Кроме того, в «Укрзализныце» напомнили, что компания еще в декабре направила запрос в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с просьбой разъяснить, будет ли чрезвычайной ситуацией отключение газа для нужд отрасли, на что получила положительный ответ.

Стоит отметить, что в ходе заседания выяснилось, что «Укрзализныця» не загрузила соответствующее письмо от ГСЧС в систему "Прозорро", на чем акцентировали представители комитета.

Кроме того, на вопрос представителей государственных уполномоченных АМКУ, почему в компании заблаговременно не обеспечили закачку газа для нужд отрасли, в «Укрзализныце» отметили, что предыдущие объявленные тендеры на закупку газа заблокированы из-за жалоб участников торгов.

Присутствующая на заседании представитель компании «Центральный энергетический контрагент» Наталья Заец со ссылкой на ответ ГСЧС на запрос одного из участников данного тендера, отметила, что ГСЧС не подтвердила никаких последствий чрезвычайной ситуации в отрасли.

«Кроме того, переговорная процедура проходит на объем в соответствии с информацией в системе «Прозорро» на два года, то есть неконкурентная процедура закупки объявлена на два года, тогда как чрезвычайной ситуации и ее последствий нет», - сказала Заец.

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В свою очередь, представители АМКУ отметили, что переговорная процедура закупки осуществляется заказчиком в случае неотложной потребности в осуществлении закупки в связи с возникновением особенных экономических и социальных обстоятельств, которые делают невозможным соблюдение заказчиком сроков для проведения тендера, а именно - связанных с немедленной ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, а также предоставлением гуманитарной помощи другим государствам.

Как отметили представители АМКУ, чрезвычайной ситуацией считается та, которая случилась вследствие аварии, тогда как на железнодорожном транспорте такого не произошло, в связи с чем комитет принял решение отменить данную закупку.

Стоит также отметить, что на вопросы журналистов относительно того, почему «Укрзализныця» перестала оплачивать газ своим предыдущим поставщикам, представители компании отказались отвечать, сославшись на то, что эти вопросы не являются предметом сегодняшнего рассмотрения жалобы.

Кроме того, на вопрос УНИАН о том, будет ли «Укрзализныця» подавать жалобу на данное решение комитета, представители железнодорожной госкомпании также отказались отвечать.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2019 года «Укрзализныця» объявила открытые торги по закупке газа на 683 млн грн, в ходе которой участники торгов обжаловали ряд дискриминационных требований компании, которые позволяли заказчику вручную манипулировать выбором победителя. АМКУ удовлетворил эти требования, однако «Укрзализныця» просто проигнорировала это решение.

29 января 2020 года «Укрзализныця», ссылаясь на письмо ГСЧС и необходимость ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации на ж/д транспорте, объявила переговорную процедуру закупки газа на 350 млн грн, при этом поставщики газа не отключали газ для «Укрзализныци», несмотря на то, что железная дорога перестала платить действующим поставщикам, фактически принуждая их отключить газ в ответ.

В свою очередь, участники данной закупки, среди которых «Центральный энергетический контрагент», «Инвестсервис» и «Экотехноинвест», подали жалобу в АМКУ, ссылаясь на незаконность проведения компанией переговорной процедуры, так как чрезвычайной ситуации на ж/д транспорте не произошло.

На переговорной процедуре «Укрзализныця», отклонив ряд дешевых предложений, отдала более 80% подряда компании «Укргазресурс», учредителем которой является Андрей Кучков, который, по данным проекта «Наші гроші», является зятем бывшего министра экологии и владельца известной газодобывающей группы «Burisma» Николая Злочевского.

Также в декабре 2019 года «Укрзализныця» заплатила компании «Укргазресурс» за газ 18 млн грн без проведения тендера и без заключения договора.