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Суд запретил Tesla вырубку леса на месте строительства завода под Берлином

09:10, 17 февраля 2020
Транспорт
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Иллюстрация REUTERS

Высший административный суд (OVG) Берлина-Бранденбурга в субботу приказал приостановить работы по вырубке деревьев в окрестностях Берлина, где американский производитель электромобилей Tesla планирует построить свой первый в Европе завод "Gigafactory".

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Focus.

Tesla строит большой завод на месте леса в Грюнгайде, планируя начать там производство электрокаров следующего года.

Только в пятницу суд во Франкфурте-на-Одере отверг экстренный иск двух немецких экологических групп, которые хотят не допустить вырубки деревьев в лесу близ Берлина, позволив Tesla выполнять работы.

А в субботу Высший админсуд приказал остановить вырубку, пока не будет рассмотрена жалоба активистов на пятничное решение суда.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Компания Tesla начала очистки леса на площади 92 га в четверг. После критики экологических групп компания уже объявила различные мероприятия по переселению дикой природы из пострадавших районов.

Как сообщает немецкая газета Tagesspiegel, Tesla должна переселить "лесных муравьев, рептилий и пять летучих мышей" из этого района. Производитель автомобилей также пообещал повесить здесь 400 скворечников, чтобы компенсировать влияние вырубки лесов на места обитания птиц.

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