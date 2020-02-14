Tesla начала вырубку леса под Берлином для строительства завода

Под Берлином началась активная фаза расчистки территории для первого европейского предприятия Tesla, где будут выпускать электрокары.

В Германии неподалеку от Берлина началась активная фаза вырубки леса под площадку для будущего завода компании Tesla Motors, который станет первым европейским предприятием американского автопроизводителя. На Гигафабрике 4 будут выпускать электрокары, а также батареи к ним.

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Об этом в своем твиттере написал министр экономики и энергетики земли Бранденбург Йорг Штайнбах, передает Autonews.

В январе на месте строительства завода прошли массовые протесты местных жителей, выступающих против уничтожения сложной экосистемы. Ранее в Tesla пообещали посадить в окрестностях в три раза больше деревьев, чем будет вырублено при строительстве, однако экологические активисты утверждают, что в нынешнем лесном массиве обитает множество животных, которые погибнут.

В январе при начальной расчистке площадки нового предприятия было найдено 25 неразорвавшихся снарядов времен Второй мировой войны. Рабочие обнаружили не менее 85 кг боеприпасов и их элементов 75-летней давности.

Гигафабрика 4 расположится неподалеку от Берлина рядом со строящимся аэропортом Берлин-Бранденбург. Завод займет территорию примерно в 300 га, что по площади эквивалентно приблизительно 420 футбольным полям. Новая фабрика позволит создать около 10 тыс. рабочих мест. На предприятии наладят выпуск компактного кроссовера Model Y, самого доступного электромобиля «Теслы» — Model 3, а также комплектов аккумуляторов для электрокаров.