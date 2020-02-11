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ДТП и погода: Киев сковали вечерние пробки (карта)

20:00, 11 февраля 2020
Транспорт
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В Киеве - вечерние пробки / фото УНИАН

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Наиболее сложная ситуация традиционно в центре города, а также на развязках вблизи станций метро. Движение осложнено на бульварах Дружбы народов и Тараса Шевченко, улицах Бассейной, Крещатике, Михайловской, Большой Житомирской, Владимирской, Нижний Вал. Также наблюдается скопление машин на дорогах вблизи станций метро "Дружбы народов", "Выдубичи", "Олимпийская", "Университет".

Пробками охвачен центр города / google maps

На мостах "тянучек" не наблюдается, но из-за ДТП замедлено движение на подъезде к Южному мостовому переходу. Там пробку создала авария на улице Саперно-Слободской. 

Одна из причин - многочисленные ДТП / google maps

На левобережной части города значительных проблем с движением нет. 

Левый берег едет практически без ограничений/ google maps

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