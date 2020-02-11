ДТП и погода: Киев сковали вечерние пробки (карта)
20:00, 11 февраля 2020Транспорт
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В городе вечером произошло множество аварий.
В Киеве - вечерние пробки / фото УНИАН
В Киеве вечером во вторник наблюдаются значительные пробки из-за обильного дождя и большого количества аварий на дорогах.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
Наиболее сложная ситуация традиционно в центре города, а также на развязках вблизи станций метро. Движение осложнено на бульварах Дружбы народов и Тараса Шевченко, улицах Бассейной, Крещатике, Михайловской, Большой Житомирской, Владимирской, Нижний Вал. Также наблюдается скопление машин на дорогах вблизи станций метро "Дружбы народов", "Выдубичи", "Олимпийская", "Университет".
Пробками охвачен центр города / google maps
На мостах "тянучек" не наблюдается, но из-за ДТП замедлено движение на подъезде к Южному мостовому переходу. Там пробку создала авария на улице Саперно-Слободской.
Одна из причин - многочисленные ДТП / google maps
На левобережной части города значительных проблем с движением нет.
Левый берег едет практически без ограничений/ google maps
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