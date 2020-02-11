ДТП и погода: Киев сковали вечерние пробки (карта)

В городе вечером произошло множество аварий.

В Киеве вечером во вторник наблюдаются значительные пробки из-за обильного дождя и большого количества аварий на дорогах.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Наиболее сложная ситуация традиционно в центре города, а также на развязках вблизи станций метро. Движение осложнено на бульварах Дружбы народов и Тараса Шевченко, улицах Бассейной, Крещатике, Михайловской, Большой Житомирской, Владимирской, Нижний Вал. Также наблюдается скопление машин на дорогах вблизи станций метро "Дружбы народов", "Выдубичи", "Олимпийская", "Университет".

На мостах "тянучек" не наблюдается, но из-за ДТП замедлено движение на подъезде к Южному мостовому переходу. Там пробку создала авария на улице Саперно-Слободской.

На левобережной части города значительных проблем с движением нет.