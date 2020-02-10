Реконструкция Шулявского моста снова подорожает: СМИ назвали сумму

Общая стоимость моста может возрасти до 1,726 млрд грн.

В экспертизу передан проект корректировки сметы реконструкции Шулявского путепровода, согласно которому повысится общая стоимость строительных работ.

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Об этом рассказал первый заместитель Киевского городского головы Николай Поворозник в интервью ЭП.

По данным Экономической правды, общая стоимость моста может возрасти до 1,726 млрд грн. Поворозник не подтвердил, но и не опроверг эту цифру.

"Новый проект корректировки сметы находится в "Укргосстройэкспертизе". Новая стоимость будет больше 1,05 млрд грн, но пока неизвестна точная сумма. Выйдет проект экспертизы – увидим", – заявил Поворозник.

Тендер на реконструкцию путепровода выиграла компания "Северо-украинский строительный альянс", предложив 598,5 млн грн. В результате заключения дополнительных соглашений стоимость реконструкции выросла до 814,5 млн грн.

Виталий Кличко 7 октября 2019 года своим распоряжением переутвердил проект реконструкции и увеличил сметную стоимость работ до 1,05 млрд грн.

По словам Поворозника, по состоянию на 1 января 2020 года общие расходы на реконструкцию развязки достигли 856 млн грн. Открытая в декабре эстакада для проезда автомобилей между улицами Гетьмана и Довженко – это незавершенная первая очередь реконструкции Шулявского путепровода.

Как сообщал УНИАН, реконструкция Шулявского моста началась весной 2019 года. Проектом предусмотрено строительство транспортной развязки в форме неполного листа клевера - моста с тремя съездами.

По оценкам специалистов, после реконструкции моста его пропускная способность должна увеличиться на 20%.

28 декабря 2019 года завершили первую очередь работ - открыли проезд непосредственно по реконструированному Шулявскому мосту. Продолжаются работы по обустройству съездов.

Общая стоимость реконструкции развязки изначально составляла 830,12 млн грн, продолжительность строительства - 17 месяцев.