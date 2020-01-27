Лучше всего Volkswagen в 2019 году торговал сосисками

Один только колбасный завод компании в Вольфсбурге произвел 6,8 миллиона сосисок

Компания Volkswagen объявила самую продаваемую "модель" за прошедший 2019 год. К удивлению, бестселлером оказался не автомобиль, а традиционная немецкая сосиска карривурст, которую уже 47 лет выпускают на заводе.

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Об этом сообщает портал Motor.ru.

"За прошедший 2019 года немецкая марка произвела 6,2 миллиона автомобилей на своих заводах по всему миру, которых на сегодня около 50. В то же время один только колбасный завод в Вольфсбурге произвел 6,8 миллиона сосисок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что история производства сосисок началась еще в 1930-х годах, когда руководство компании решило самостоятельно производить еду для сотрудников. Но фирменная Volkswagen currywurst появилась в 1973 году, 47 лет назад. Первое время ее производили только для работников, но затем начали продавать и вне завода.

Успех колбасок, которые пришлись по вкусу как десяткам тысяч сотрудников завода, так и местным жителям, обеспечил быстрый рост их популярности. В итоге фирменные карривурст начали импортировать в нескольких других странах.

Фирменные колбаски настолько стали неотъемлемой частью истории компании, что им даже присвоили свой номер в каталоге, как и любой другой автомобильной запчасти: 199 398 500 A.

Volkswagen не единственная автомобильная компания, которая занимается еще и производством продуктов питания. Например, производитель премиальных автомобилей Bentley в июле прошлого 2019 года установила два улья, а в середине сентября уже собрала первый урожай - около 100 банок фирменного меда.

Также производством меда занимается компания Porsche - в Лейпциге расположилась пасека бренда площадью 40 гектаров, на которой живут полтора миллиона пчел. Только за первый год было произведено около 400 килограммов меда, который продавался в магазине на территории завода.