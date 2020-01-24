Skoda показала свой новый кроссовер на видео

Серийный автомобиль построят на модульном шасси MQB-A0, которое лежит в основе, например, европейского Volkswagen Polo нового поколения.

Компания Skoda опубликовала тизерный видеоролик, на котором показан новый компактный кроссовер Vision In. Концепт призван дать представление о серийной модели для индийского рынка.

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Премьера автомобиля состоится 5 февраля на мотор-шоу в Нью-Дели, пишет Autonews.

Судя по видео, кроссовер получит массивную решетку радиатора с вертикальными ламелями, светодиодные фары необычной формы и широкие воздухозаборники. В салоне новинки появится цифровая «приборка» и мультифункциональное трехспицевое рулевое колесо, на котором видны клавиши активации систем помощи.

Серийный автомобиль построят на модульном шасси MQB-A0, которое лежит в основе, например, европейского Volkswagen Polo нового поколения, а также хэтчбека Skoda Scala и кроссовера Skoda Kamiq. Длина машины составит 4260 мм, что на 122 мм короче кроссовера Karoq. Все остальные технические подробности о новинке пока держатся в секрете.