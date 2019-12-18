Skoda рассекретила салон нового кроссовера

Опубликован эскиз интерьера компактной модели для Индии.

Компания Skoda опубликовала эскиз интерьера нового компактного кроссовера для индийского рынка. Он дебютирует в виде концепта VISION IN на автосалоне в Дели в феврале следующего года.

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На дизайн-скетче изображена многоуровневая передняя панель, как у хэтчбека Scala, с врезанным по центру дисплеем мультимедийной системы. Отличия в оформлении дефлекторов вентиляции: у концепта по краям сделаны хромированные прорези, а остальные замаскированы под декор. Среди других решений — трехспицевый руль, компактный селектор трансмиссии и необычный кристаллический элемент, «создающий эффект оптической подсветки», пишет motor.ru.

Кроме того, на изображении присутствует виртуальная «приборка» и нечто похожее на тач-панель перед джойстиком КПП. Возможно, на неё вынесут управление климатической установкой, потому что блока с физическими переключателями на рисунке не видно.

Новый кроссовер Skoda для Индии будет базироваться на платформе MQB A0 (Polo, T-Cross). При создании учтены пожелания покупателей и специфика рынка. Модель будет довольно компактной — для концепта заявлена длина 4,26 метра. Вживую Skoda VISION IN можно будет увидеть на выставке Auto Expo, которая пройдет с 5 по 12 февраля 2020 года в Дели.