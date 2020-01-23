Набсовет УЗ отказался комментировать меморандум с Deutsche Bahn

Подписание этого документа является инициативой и прерогативой правительства Украины.

Наблюдательный совет "Укрзализныци" заявил, что не имеет достаточно информации для комментирования меморандума с Deutsche Bahn.

Читайте такжеВ Deutsche Bahn не собираются управлять "Укрзализныцей"

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Наблюдательному совету "Укрзализныци" стало известно о подписании Соглашения о намерениях между правительством Украины и железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn о дальнейшем сотрудничестве по развитию "Укрзализныци". Подписание этого документа является инициативой и прерогативой правительства Украины. Как только наблюдательный совет получит больше информации, этот вопрос будет рассмотрен", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 22 января Министерство инфраструктуры Украины и крупнейший железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает оказание услуг по реформированию управленческих механизмов государственной компании "Укрзализныця".

По словам Гончарука, сотрудничество не предусматривает потерю контроля государства над компанией, поскольку немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов "Укрзализныци".

Сегодня премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время украинского завтрака на Международном экономическом форуме в Давосе заявил, что правительство хочет отдать "Укрзализныцю" крупнейшему немецкому ж/д оператору Deutsche Bahn в управление на 10 лет.

Спавка УНИАН. "Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евроазиатском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.