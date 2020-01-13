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В полиции рассказали, сколько "заработали" на штрафах за превышение скорости

11:33, 13 января 2020
Транспорт
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Протоколы составляли с помощью прибора TruCam / фото УНИАН

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на патрульную полицию.

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Протоколы составляли с помощью устройства TruCam, которое измеряет скорость движения. Большую часть штрафов водители уже оплатили в госбюджет, остальные 10 млн грн должны заплатить в ближайшее время.

Только зафиксированных нарушителей скоростного режима в Украине в прошлом году оказалось более 300 тыс. чел.

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