В полиции рассказали, сколько "заработали" на штрафах за превышение скорости

Большую часть штрафов водители уже оплатили в госбюджет.

В прошлом году за превышение скорости украинцев оштрафовали на почти 100 миллионов гривень.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на патрульную полицию.

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Протоколы составляли с помощью устройства TruCam, которое измеряет скорость движения. Большую часть штрафов водители уже оплатили в госбюджет, остальные 10 млн грн должны заплатить в ближайшее время.

Только зафиксированных нарушителей скоростного режима в Украине в прошлом году оказалось более 300 тыс. чел.