До сегодня ни одна страна не предостерегала от полетов над Ираном - "Украэрорух"

Отмечается, что после катастрофы самолета МАУ авиационные власти стран мира уже пересматривают рекомендации относительно полетов в Иран, Ирак, страны Персидского и Оманского заливов.

До 8 января власти ни одной страны не предостерегали авиаперевозчиков об опасности полетов над территорией Ирана.

Об этом заявили в Государственном предприятии обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух").

В ведомстве отметили, что 8 января около 00:00 по UTC Федеральная авиационная администрация США (FAA) запретила гражданским самолетам полеты в воздушном пространстве в зоне полетной информации Багдада, Тегерана, Персидского и Оманского заливов. "Этот запрет касается всех американских перевозчиков и эксплуатантов воздушных судов, имеющих регистрацию США", - говорится в сообщении.

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"Авиационные власти других стран сегодня не предостерегали национальных перевозчиков от полетов в этом регионе. Это подтверждает табло отправления рейсов из аэропорта Тегеран в страны Европы, Ближнего Востока, что свидетельствует о выполнении рейсов в ночное время таких авиакомпаний, как Lufthansa, Turkish Airlines, Austrian Airlines, Qatar, AtlasGlobal", - подчеркнул Украэрорух.

Отмечается, что после катастрофы, которая произошла сегодня утром с самолетом украинской авиакомпании вблизи аэропорта Тегеран, авиационные власти стран мира уже пересматривают рекомендации относительно полетов национальных перевозчиков в Иран, Ирак, страны Персидского и Оманского заливов.

Сейчас авиакомпании многих стран мира отменяют полеты над Ираном и Ираком.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране потерпел крушение украинский самолет "Международных авиалиний Украины", пассажиры и экипаж погибли. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Из 167 пассажиров - двое пассажиров были гражданами Украины. Остальные пассажиры - граждане Канады, Ирана, Швеции, Германии, Афганистана и Великобритании.

Госавиаслужба с 9 января запретила украинским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Ирана до выяснения причин катастрофы самолета МАУ.