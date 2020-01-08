Ряд крупных авиакомпаний приостановили полеты над Ираном после крушения самолета МАУ

В частности, о прекращении полетов над Ираном сообщили Malaysia Airlines, Singapore Airlines и другие.

Ряд крупных авиакомпаний приостановили осуществление полетов над Ираном после атаки Ирана на американские военные базы в Ираке и крушения самолета Boeing 737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), выполнявшего рейс по маршруту Тегеран-Киев, которое унесло жизни 176 человек, включая экипаж судна.

Об этом свидетельствуют официальные сегодняшние сообщения авиаперевозчиков.

В частности, авиакомпании Malaysia Airlines и Singapore Airlines объявили о прекращении полетов в воздушном пространстве Ирана.

Кроме того, в пресс-службе авиакомпании Air France в Twitter сообщили о том, что перевозчик приостанавливает все полеты над территорией Ирана и Ирака.

Ранее Федеральное авиационное управление США запретило своим гражданским самолетам полеты над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского заливов после ракетной атаки на военную базу США в Ираке.

По данным агентства Reuters, несколько крупных авиакомпаний, которых не коснулся запрет Федерального управления гражданской авиации США, также начали перенаправлять свои рейсы, среди которых тайваньская China Airlines, австралийская Qantas Airways Ltd и Air Canada. Перевозчик Emirates и авиакомпания Flyduabi, базирующаяся в Дубае, отменили обратный рейс в Багдад после ракетного удара Ирана.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране потерпел крушение украинский самолет "Международных авиалиний Украины", пассажиры и экипаж погибли. По предварительной информации, на борту находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Из 167 пассажиров - 2 пассажира были гражданами Украины. Остальные пассажиры - граждане Канады, Ирана, Швеции, Германии и Афганистана.

Государственная авиационная служба Украины запретила украинским авиакомпаниям с 9 января полеты в воздушном пространстве Ирана до выяснения причин катастрофы самолета МАУ.

Справка УНИАН. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева "Борисполь".