Названа самая покупаемая машина года в Украине

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2019 году выросли на 8% - до 88,5 тыс. штук. Первое место по итогам 2019 года заняла Renault с показателем 14603 шт.

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2019 году, по сравнению с прошлым годом, выросли на 8% – до 88,5 тыс. единиц, сообщает пресс-служба ассоциации «Укравтопром».

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По данным «Укравтопрома», рекордный рост рынка произошел в последний месяц года. Декабрьский показатель увеличился на 31%, в течение этого месяца 9,2 тыс. новых легковых авто пополнили украинский автопарк.

Первое место по итогам 2019 года заняла Renault с показателем 14603 шт.

На втором месте Toyota показателем 12570 шт., а на третьем – KIA с показателем 7586 шт.

Самой покупаемой машиной в 2019 году стала KIA Sportage, которую выбрали 6027 покупателей.

Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, выросли на 0,6% – до 81,8 тыс. единиц.