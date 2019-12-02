В аэропорту Одессы провели обыски: подробности

В Одессе один из руководителей компании-генподрядчика реконструкции аэропорта подозревается в причастности к присвоению 11 миллионов гривень.

Один из руководителей компании-генподрядчика реконструкции международного аэропорта "Одесса" подозревается в причастности к присвоению 11 миллионов гривень.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Службы безопасности Украины в Одесской области, спецслужба разоблачила коррупционную схему присвоения более 11 миллионов гривень коммунального предприятия "Международный аэропорт "Одесса" во время ремонтных работ на территории объекта.

"Руководителю коммерческой структуры генподрядчика объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, оперативники спецслужбы установили, что должностные лица указанного коммунального предприятия в сговоре с подконтрольным им генподрядчиком безосновательно перечисляли деньги фиктивным коммерческим структурам.

Эти фирмы были оформлены в качестве субподрядчиков, с ними подписывались акты приема-передачи работ и услуг, которые фактически выполнены не были.

"Таким образом, злоумышленники присвоили свыше 11 миллионов гривень на работах с общим бюджетом в 38,2 миллиона гривень. По заключению профильных экспертов, некачественно выполненные работы могли представлять угрозу жизни и здоровью пассажиров аэропорта", - сообщили в пресс-службе.

Акцентируется, что, благодаря вмешательству Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ, этот риск исключен.

Как уточнили УНИАН в областном управлении СБУ, обыски проводились в конце прошлой недели на территории авиапредприятия и в офисных помещениях фигурантов дела. В ходе следственных действий изъяты печати, документация и электронные носители, содержащие информацию о проведенных незаконных финансово-хозяйственных операциях.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников, причастных к сделке, осуществлялись сотрудниками СБУ под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры.

Как утверждают в мэрии Одессы, средства были присвоены в 2016 году.

Как сообщал УНИАН, правоохранительные органы провели обыски на территории КП "Международный аэропорт Одесса" и в офисных помещениях субъектов предпринимательской деятельности, которые выполняли подрядные заказы коммунального предприятия.

Процессуальные действия были проведены в рамках уголовного производства по фактам завладения средствами коммунального предприятия в особо крупных размерах должностными лицами подрядных организаций по договорам проведения ремонтных работ на территории аэропорта.

Справка УНИАН. Международный аэропорт "Одесса" относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.