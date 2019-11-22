Министру инфраструктуры не известно о намерениях старой власти освоить 1 млрд грн на аэропорт «Винница»

Винницкие власти и руководство КП «Международный аэропорт «Винница» намерены освоить более 1 млрд бюджетных средств на реконструкцию этого аэропорта.

Однако нынешний министр инфраструктуры Владислав Криклий об этом не знает.

Такой вывод делают журналисты интернет-портала delo.ua.

«Недавно министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Кабмин планирует масштабную реконструкцию аэропорта в Днепре и строительство двух аэропортов в Измаиле и Мукачево. При этом министр ни словом не обмолвился о необходимости выделения около 1 млрд грн государственных средств на реконструкцию аэродрома в МА "Винница". А значит возникает логичный вывод: новому министру инфраструктуры ничего не известно о намерениях старой власти, которая вместе с винницкими властями "по старинке" и "под шумок" хотела освоить значительные государственные средства», - пишет издание.

Авторы статьи напоминают, что в конце 2018 года правительство Владимира Гройсмана решило выделить более 1 млрд грн на реконструкцию Винницкого аэропорта, допустив при этом грубое нарушение процедуры, так как проект реконструкции на тот момент не только не прошел государственную экспертизу, но даже не был заказан.

«Важно осознавать, насколько в данный момент целесообразно выделение такого значительного объема госсредств на реконструкцию коммунального аэропорта, когда не решенными остаются вопросы завершения строительством и ввода в эксплуатацию ряда государственных аэропортов, к примеру, МА «Львов», - задаются вопросом журналисты.

Винницкий аэропорт построен в 1950-х годах. Его взлетная полоса длиной 2500 м позволяет принимать воздушные суда класса А 320 и Боинг 737. Терминал аэропорта рассчитан на 186 пассажиров.