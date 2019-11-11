В среду на Северном мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта
22:56, 11 ноября 2019Транспорт
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Ограничения движения начнутся с 8:00 и продлятся до 17:00.
Дорожники будут выполнять текущий ремонт покрытия / фото УНИАН
В среду, 13 ноября на Северном мосту в Киеве снова ограничат движение транспорта.
Как сообщает пресс-служба в КК «Киевавтодор», ограничения движения начнутся с 8:00 и продлятся до 17:00.
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Дорожники будут выполнять текущий ремонт покрытия. Будут работать в направлении Троещины.
«Чтобы меньше влиять на трафик, основные работы планируется выполнить до вечерних часов пик. Работы были запланированы на 11 ноября, но перенесены из-за погодных условий», - добавили в коммунальной корпорации.
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