В среду на Северном мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта

Ограничения движения начнутся с 8:00 и продлятся до 17:00.

В среду, 13 ноября на Северном мосту в Киеве снова ограничат движение транспорта.

Как сообщает пресс-служба в КК «Киевавтодор», ограничения движения начнутся с 8:00 и продлятся до 17:00.

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Дорожники будут выполнять текущий ремонт покрытия. Будут работать в направлении Троещины.

«Чтобы меньше влиять на трафик, основные работы планируется выполнить до вечерних часов пик. Работы были запланированы на 11 ноября, но перенесены из-за погодных условий», - добавили в коммунальной корпорации.