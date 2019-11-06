Aston Martin выпустил первый мотоцикл (фото)

Трековый спортбайк выйдет тиражом 100 экземпляров.

Компании Aston Martin и Brough Superior на выставке EICMA в Милане представили совместный проект - трековый спортбайк AMB 001, на котором впервые используется логотип "Астона". Тираж мотоцикла ограничат 100 экземплярами, а его цена составит 108 тысяч евро.

Читайте такжеГазонокосилка Honda установила новый рекорд скорости (видео)

Об этом сообщает портал Motor.ru.

Стилистика Aston Martin AMB 001 вдохновлена среднемоторной линейкой британской марки, куда входят Valkyrie и Valhalla. В основе байка лежит шасси из алюминия и титана, соединенное болтами с двигателем, и подрамником из углепластика. Внешние панели также сделаны из композиционного материала и являются частью силовой структуры. Особенность мотоцикла - вилка Foir с раздельными рычагами для управления и амортизации, маятник с прогрессивными характеристиками демпфирования и небольшие крылышки из нержавеющей стали на "носу" и топливном баке, как у "Валькирии".

Конструкция вилки Fior, которая у BMW называется Duolever, позволяет снизить клевки при резких замедлениях и сохранить геометрию. Тормоза - гоночные, на шариковых подшипниках с радиальным главным цилиндром. AMB 001 оснащен двигателем Brough Superior с турбонаддувом. Его рабочий объем - 997 кубических сантиметров, а мощность - около 180 сил.

Мотор укомплектован водяным и масляным охлаждением, полусухим картером, турбокомпрессором с изменяемой геометрией крыльчатки и впускным коллектором из инконеля. Пару ему составляет шестиступенчатая коробка передач с проскальзывающим сцеплением.

Для Aston Martin поиск новых сфер бизнеса уже стал нормой. В 2016 году британская марка объединилась с нидерландской верфью Quintessence Yachts для постройки роскошного катера AM37, а в 2017 году вместе с американской фирмой Triton Submarines построила концепт глубоководного аппарата Project Neptune.

Впрочем, этим в "Астоне" ограничиваться не стали и вышли на рынок недвижимости, а затем предложили клиентам услугу по проектированию дизайнерских гаражей.