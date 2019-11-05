В маршрутках Киева начали устанавливать валидаторы

Отмечается, что электронные средства оплаты проезда будут действовать во всех маршрутных такси "Киевпасстранса", а позднее и у частных перевозчиков.

По Киеву уже ездит маршрутка, на которой установлен валидатор для оплаты проезда синими карточками. Это автобус "Киевпасстранса" № 208, который ездит по маршруту Универсам "Беличи" - Голосеевская площадь.

Об этом сообщил на брифинге директор департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров, пишет ВГороде.

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По его словам, электронные средства оплаты проезда будут действовать во всех маршрутных такси "Киевпасстранса", а позднее и у частных перевозчиков.

"Это не просто возможность рассчитаться карточкой за проезд. В других городах с безналичной оплатой информация о балансе и поездках сохраняется на карту пассажира. А в Kyiv Smart Card данные хранятся в облачной среде", - объяснил Юрий Назаров.

Он подчеркнул, что карта - это ключ к учетной записи пассажиров. Таким образом, в случае потери транспортной карты, киевляне смогут перенести информацию на новую. Также возможности Kyiv Smart Card позволяют в будущем расширить функционал карты, с ее помощью владельцы смогут создать электронный кошелек и платить за парковку или за проезд.

Кроме того Юрий Назаров заявил, что если правительство до 1 апреля не решит проблему с перевозкой льготников, может быть продлен экспериментальный период внедрения электронного билета. Но при этом в городе уже будут действовать ученические и студенческие электронные билеты, а жетоны и талоны - отменены.

Напомним, ранее валидаторы заметили в двух киевских маршрутках.