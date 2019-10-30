Мининфраструктуры готово в 2020 году предложить концессию ряда морпортов

Речь идет о передаче в концессию морских портов Одессы, Мариуполя, Бердянска и Черноморска.

Министерство инфраструктуры Украины готово в следующем году предложить концессионные проекты по управлению морскими портами Одессы, Мариуполя, Бердянска и Черноморска.

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Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе выступления на Первом инвестиционном форуме в Мариуполе.

"Мы готовы предложить, начиная со следующего года, концессионные проекты морских портов Одессы, Мариуполя, Бердянска, а также Черноморска", - сказал министр.

По его словам, в правительстве уверены, что управление этими активами вместе с инвесторами будет более успешным.

Также он напомнил о проведении тендера по передаче в концессию портов "Ольвия" и "Херсон", который продолжится до конца декабря.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Министерство инфраструктуры Украины объявило о проведении конкурсов по передаче в концессию имущества госпредприятий "Стивидорная компания "Ольвия", "Херсонский морской торговый порт" и имущества госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ). Концессия порта "Ольвия" предоставляется на 35 лет, а концессия Херсонского порта - на 30 лет.