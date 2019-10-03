Tesla установила новый рекорд по продажам электромобилей

Компания продала 97 тысяч электромобилей в третьем квартале.

Американский автопроизводитель Tesla поставила 97 тыс. электромобилей в третьем квартале, такие данные опубликовала компания.

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Это рекордные продажи электромобилей за квартал, они на 2% больше, чем во втором квартале, и на 16,2% больше, чем год назад. При этом они оказались чуть ниже ожиданий аналитиков — по данным FactSet, они прогнозировали в среднем 99 тыс. проданных электромобилей, передает kommersant.

Также за этот период Tesla произвела 96,2 тыс. автомобилей, на 10%, чем за предшествующий квартал.

Больше всего Tesla продажа относительно бюджетных Model 3 — 79,6 тыс., также было продано 17,4 тыс. Model S и Model X. По мнению аналитика по технологической сфере компании Wedbush Securities Дэниела Айвза, «очень вялые» продажи более дорогих Model S и Model X вызывают «настоящее беспокойство» с точки зрения перспектив получения Tesla прибыли.

Ранее основатель Tesla Илон Маск обещал, что за год компания поставит от 360 тыс. до 400 тыс. электромобилей, для выполнения этой цели компании нужно в четвертом квартале продать как минимум 105 тыс. электромобилей. По прогнозам аналитиков, собранным FactSet, продажи компании в этом квартале составят 106 тыс.

Акции Tesla упали в среду после закрытия торгов на 6%.