В Киеве скоростной трамвай на Борщаговку возобновит движение 30 сентября
19:14, 27 сентября 2019Транспорт
136 0
Зато, движение трамваев №2, которые ездят по маршруту от Михайловской Борщаговки до Кольцевой дороги, будет закрыто.
Скоростной трамвай на Борщаговку возобновит движение 30 сентября / фото УНИАН
С 30 сентября движение трамваев № 1, № 3, которые более трех месяцев не ходили из-за реконструкции путей, будет возобновлено. В то же время движение автобусов № 3Т и № 4 будет закрыто.
Об этом сообщили в пресс-службе КП «Киевпастранс».
В коммунальном предприятии обращают внимание, что 28 и 29 сентября будут осуществлены технические поездки по скоростной линии: трамваи будут курсировать без пассажиров.
Зато, движение трамваев №2, которые ездят по маршруту от Михайловской Борщаговки до Кольцевой дороги, будет закрыто. Вместо них запустят автобусы №2Т.
схема "Киевпастранс"
Как сообщал УНИАН, 21 сентября после длительного ремонта открыли Борщаговский путепровод.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter