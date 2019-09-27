В Киеве скоростной трамвай на Борщаговку возобновит движение 30 сентября

Зато, движение трамваев №2, которые ездят по маршруту от Михайловской Борщаговки до Кольцевой дороги, будет закрыто.

С 30 сентября движение трамваев № 1, № 3, которые более трех месяцев не ходили из-за реконструкции путей, будет возобновлено. В то же время движение автобусов № 3Т и № 4 будет закрыто.

Об этом сообщили в пресс-службе КП «Киевпастранс».

В коммунальном предприятии обращают внимание, что 28 и 29 сентября будут осуществлены технические поездки по скоростной линии: трамваи будут курсировать без пассажиров.

Зато, движение трамваев №2, которые ездят по маршруту от Михайловской Борщаговки до Кольцевой дороги, будет закрыто. Вместо них запустят автобусы №2Т.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября после длительного ремонта открыли Борщаговский путепровод.