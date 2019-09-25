Daimler заплатит 870 миллионов евро штрафа в рамках "дизельного скандала"

Компания заявила, что не будет оспаривать штраф, хотя и продолжает возражать против наказания.

Не только Volkswagen сталкивается с последствиями ложного информирования о выбросах двигателями своих автомобилей. Немецкая прокуратура оштрафовала Daimler (материнская компания Mercedes-Benz) на 870 миллионов евро в связи с обвинениями в том, что она продала как минимум 684 тысячи автомобилей, оборудованных средствами для занижения показателей выбросов вредных веществ в атмосферу.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Daimler заявила, что не будет оспаривать штраф, хотя и продолжала возражать против наказания. Это объясняется тем, что компания ​​просто хотела закончить разбирательство "своевременным и исчерпывающим образом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным контролирующих органов, мошенничество началось ещё в 2008 году. Оно затрагивало различные автомобили – от микроавтобусов Vito до седанов C-class и GLC купе. Специальное программное обеспечение вносило коррективы в систему фильтрации выбросов, чтобы пройти формальные испытания, но во время обычного дорожного использования применялся другой режим работы.

"Другие компании также столкнулись со штрафами за подобные действия. Помимо самой Volkswagen, её бренд Porsche выплатил в мае 535 миллионов евро, в то время как производитель комплектующих Bosch заплатил 90 миллионов евро", - подчеркивает издание.

Данный штраф скорее всего не слишком сильно ударит по Daimler. Автопроизводитель ранее предупреждал, что его прибыль в 2019 году, вероятно, снизится и уже выделил 1,6 миллиарда евро на судебные разбирательства, связанные с дизельными скандалами. По мнению руководства компании, это не должно иметь "существенного дополнительного негативного влияния" на прибыль третьего квартала.