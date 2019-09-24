Дизельный скандал: в США подали новый иск против BMW и Bosch

В США утверждают, что авто BMW имеют такое же устройство, снижающее показатели дизельных выхлопов, как и машины Volkswagen.

В отношении немецких концернов BMW и Bosch подан иск в США, в котором подробно перечисляются предполагаемые манипуляции данных, касающихся выхлопных газов дизельных двигателей.

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Об этом сообщает Deutsche Welle.

"В исправленном иске, внесенном в понедельник, 23 сентября, в суд в Нью-Джерси, утверждается, что автомобили BMW имеют такое же устройство, снижающее показатели дизельных выхлопов, как и машины Volkswagen", - говорится в сообщении.

Данное устройство имеет программу, которая может занижать данные о выбросах либо полностью отключать контроль над уровнем выхлопных газов. Иск касается десятков тысяч SUV X5 и моделей, на которых установлены двигатели 335d, проданных в 2009-2013 годах. По мнению истцов, выхлопы вредных газов на данных автомобилях BMW в 27 раз превышают допустимые в США нормы.

Иск направлен также против немецкой компании Bosch, являющейся поставщиком комплектующих для автомобилестроителя BMW. Bosch производила программное обеспечение и являлась "активным и знающим" участником махинаций, отмечается в документе.

В июле председательствующий судья Кевин Макналти отклонил иск, поданный в марте 2018 года юридической конторой Hagens Berman против концернов Volkswagen, Fiat Chrysler, General Motors, Daimler и Ford. При этом суд предоставил истцам возможность изменить иск. По словам адвоката Стива Бермана, за прошедшие месяцы были проведены обширные тесты по показателям выхлопов дизельных двигателей.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2015 года после серии расследований VW вынужден был признать, что на нескольких миллионах проданных в мире автомобилей было установлено программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.