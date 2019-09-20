Украинские перевозчики переплатили за международные разрешения в 2016-2018 годах свыше 20 миллионов гривен – СМИ

Официально в IRU отказались подтвердить озвученную цифру, но в то же время, признали факт проведения проверки.

Украинские компании, осуществляющие деятельность на рынке международных грузовых перевозок, могли переплатить за книжки МДП (TIR Carnets — разрешения на трансграничные грузовые перевозки) свыше 20 млн гривен в 2016-2018 годах.

Об этом сообщило интернет-издание "Экономические новости".

Как объяснили в Международном союзе автомобильного транспорта (IRU), чтобы снизить затраты компаний-перевозчиков на международные разрешения и сделать систему разрешений более привлекательной для рынка, в 2016 году IRU пересмотрел формирование стоимости TIR Carnets (книжек МДП — разрешений на трансграничные грузовые перевозки). Цена была снижена значительно – почти до 50%. И всем членам IRU было рекомендовано поступить так же. Но, по данным наших источников в Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АсМАП) Украины, там не выполнили рекомендаций в полной мере. "Более того, вероятно, используя личные связи, руководство АсМАП и Страховая компания (СК) "Перша" реализовали схему, благодаря которой смогли получить необоснованный доход от продажи перевозчикам услуг в эквиваленте 20 млн гривен в 2016-2018 годах", — заявил источник.

Официально в IRU отказались подтвердить озвученную источником цифру, но в то же время, признали факт проведения проверки.

"На данном этапе мы не можем подтвердить какие-либо конкретные суммы. Три месяца назад IRU поручил своему независимому комитету по аудиту разобраться в этой ситуации. Мы с нетерпением ждем их заключения, когда их работа будет закончена", — заявили в IRU.

Напомним, в августе 2018 года Антимонопольный комитет Украины признал, что СК "Перша" с 2009 по 2017 годы была монополистом на рынке добровольного страхования гражданской ответственности международных перевозчиков – пользователей книжек МДП с долей 100% рынка и за злоупотребление положением в 2015-2016 годах оштрафовал СК "Перша" на 3 657 177 гривен. Согласно данных сервиса YouControl, Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины принадлежит 24% акций ЧАО СК "Перша", а лично президенту АсМАП Леониду Костюченко – 22,4% акций страховой компании.

"Необоснованный доход формировался на разнице между тарифами, которые АсМАП декларировал перед IRU и тарифами, которые, как следует из наших данных, ассоциация в связке с СК "Перша" закладывала в цену услуги для перевозчиков. В результате, в 2016 году украинские перевозчики переплатили около 200 тыс. швейцарских франков. В 2017 и 2018 годы переплата достигла 300 тыс. франков в год", — утверждает источник.

Также напомним, что 3 января 2019 года бывший глава Укртрансинспекции (в 2014-2015 годах) и совладелец компании ООО "Васт-Транс" Валерий Черненко на своей странице в соцсети Facebook сообщил про решение IRU отказаться от посредничества СК "Перша" и о снижении тарифа.

"Благодаря многолетней борьбе за прозрачное страхование книжек МДП, под елку IRU положил нам прямое страхование без посредника ЧАО СК "Перша" и по уменьшенным тарифам (примерно на 5 долларов). Учитывая количество выдачи книжек МДП примерно 300 тыс. в год х 5 долларов ≈ 1 500 000 долларов. И такое прозрачное страхование продолжалось с 2007 года … Вот такие они — новогодние чудеса!" — написал Валерий Черненко.