США пригласили представителей 50 стран обсудить сертификацию Boeing 737 MAX - Bloomberg

Встреча по сертификации самолетов запланирована на 23 сентября.

Федеральное авиационное управление США (ФАУ) пригласило представителей регулирующих органов десятков стран, где эксплуатировались Boeing 737 MAX, неформально обсудить процесс сертификации самолетов этой серии. Встреча запланирована на 23 сентября.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

По его данным, приглашение направлено группе JATR (Joint Authorities Technical Review), которая включает представителей 50 стран. Председателем является бывший руководитель американского Национального управления по безопасности на транспорте Кристофер Харт. Аналогичного рода встреча в более узком составе проходила в мае в городе Сиэтл (штат Вашингтон). Новый глава ФАУ США Стивен Диксон впервые встретится с группой JATR.

"Успех общемировой авиации целиком зависит от единства в приверженности цели обеспечения безопасности и взаимопонимания по вопросу о том, что требуется для достижения этой задачи", - приводит агентство выдержку из приглашения.

"ФАУ привержено делу сохранения открытыми каналов связи и предоставления полезной информации вам для принятия решений на индивидуальном уровне относительно возобновления эксплуатации вашего авиапарка", - добавил американский авиарегулятор.

Агентство в конце августа сообщило со ссылкой на источники в авиастроительной индустрии, что Boeing перенесла с сентября на октябрь завершение сертификационных полетов Boeing 737 MAX. Сдвиг сроков в принципе не мешает компании в случае одобрения со стороны Федерального авиационного управления США возобновить эксплуатацию самолетов этой серии в четвертом квартале текущего года.