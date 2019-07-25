В Boeing допускают сокращение производства самолетов модели 737 MAX

В Boeing также могут пойти на временное прекращение производства этой модели 737 MAX.

Генеральный директор американской авиастроительной корпорации Boeing Деннис Меленберг допустил приостановку производства авиалайнеров модели 737 MAX, известной двумя серьезными авиакатастрофами.

Как пишет zn.ua со ссылкой на The Wall Street Journal, производство 737 MAX может сократиться из-за существенных задержек, связанных с возобновлением эксплуатации этих авиалайнеров в США.

"Нам может понадобиться допустить возможность сокращения или других опций", – заявил Меленберг.

При этом он добавил, что возглавляемая им корпорация может вообще пойти на временное прекращение производства этой модели.

Читайте такжеПеренесли на 2020 год: в Boeing заявили о проблемах с новым 777X

Как сообщал УНИАН, в крушении Boeing 737 Max Ethiopian Airlines 10 марта 2019 года погибли 157 человек. Самолет разбился через шесть минут после взлета. В ноябре 2018 года самолет этой же модели авиакомпании Lion Air упал в Индонезии через 11 минут после взлета, погибли 189 человек.

Предварительно установлено, что в обоих случаях пилоты по несколько минут пытались выровнять потерявшие управление самолеты. По словам некоторых адвокатов, это дает основание предположить, что пассажиры знали, что погибнут. Юристы высказали мнение, что компания постарается урегулировать претензии до суда.

В обеих катастрофах ошибочные сигналы датчика угла атаки приводили к автоматическому включению системы по предупреждению сваливания, которая опускает нос самолета, пытаясь его выровнять. Отключить эту систему пилоты не смогли. По сведениям The Wall Street Journal, в Boeing знали о нестыковке в программном обеспечении за год до катастрофы в Индонезии, но рассчитывали устранить сбой при плановом апгрейде всего софта.

Читайте такжеБолее 400 пилотов подали в суд на Boeing из-за попыток скрыть недостатки самолета 737 MAX

В средине мая этого года в американской аэрокосмической компании Boeing заявили о полном обновлении программного обеспечения самолетов 737 МАХ, и убеждают в безопасности своих самолетов.

Однако, по данным The Wall Street Journal, полеты самолетов Boeing 737 MAX вряд ли восстановят до 2020 года, поскольку на решение проблем с программным обеспечением лайнеров нужно много времени.

В середине июня стало известно, что международный авиационный холдинг International Airlines Group (IAG) объявил о планах приобрести 200 самолетов Boeing 737 MAX. Холдинг International Airlines Group владеет флагманскими авиаперевозчиками Великобритании и Испании - British Airways и Iberia, - а также Aer Lingus, Vueling и LEVEL.

Вместе с тем, саудовский лоукостер Flyadeal отказался от предыдущих договоренностей с Boeing о поставке самолетов 737 MAX в пользу ее европейского конкурента Airbus.

А крупнейший лоукостер Европы Ryanair, начиная с этой зимы заявил о сокращении числа рейсов и закрытии некоторых из своих баз из-за задержки с поставками самолета Boeing 737 Max.