УЗ запустила услугу онлайн-заказа специальных вагонов для людей с инвалидностью

Также, Кравцов анонсировал, что в скором времени появятся сервисы онлайн-заказа вагонов-автомобилевозов и лист ожидания при покупке билетов.

Акционерная компания «Укрзализныця» с сегодняшнего дня запустила услугу онлайн-заказа специальных вагонов для людей с инвалидностью.

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Об этом сообщил глава правления Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

«Сейчас в компании 15 специальных вагонов, 12 предоставляются на заказ, а еще 3 курсируют по постоянным маршрутам. Чтобы заказать поездку в таком вагоне, нужно зарегистрироваться в кабинете пользователя, ввести личные данные и информацию о маршруте. Это можно сделать здесь: http://www.uz.gov.ua/passengers/persons_with_disabilities/», - написал он.

Также, Кравцов отметил, что необходимо обязательно указать, нужна ли пассажиру помощь работников вокзала при посадке и высадке из поезда, уточнить будет ли в пути сопровождающий.

«Далее - по электронной почте отправим бронь-заказ. Сервис работает уже в полноценном режиме. Если будут вопросы при оформлении - ответы скажут в службе поддержки», - написал он.

Также, Кравцов анонсировал, что в скором времени появятся сервисы онлайн-заказа вагонов-автомобилевозов и лист ожидания при покупке билетов.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» разрешила приобретать льготные билеты для людей с инвалидностью онлайн, тогда как раньше для этого нужно было ехать исключительно в кассы на вокзалах.