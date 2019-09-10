Дороги в Украине должны строить по новым правилам: что изменится

Изменения в ГСН дадут возможность проектировать на трассах так называемые SOS-станции – станции экстренной связи для вызова необходимой помощи или эвакуатора.

В Украине с 1 сентября вступили в действие новые изменения в государственные строительные нормы (ГСН) о проектировании дорог общего пользования.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион).

"Они (изменения – УНИАН) ввели новую рекомендационную норму – предусматривать соответствующие инженерные сети для дорожной технологической связи при реконструкции или новом строительстве дорог первой категории международного значения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что изменения в ГСН дадут возможность проектировать на трассах так называемые SOS-станции – станции экстренной связи для вызова необходимой помощи или эвакуатора.

"Обычно за границей такие SOS-станции располагаются каждые 500 метров – 2 километра вдоль трассы для вызова необходимой помощи: полиции, скорой или эвакуатора - в случае экстренной ситуации на дороге. В новых изменениях в ГСН мы прописали рекомендацию обустраивать их на самых больших украинских трассах", - цитирует пресс-служба замминистра Льва Парцхаладзе.

В сообщении сказано, что проектировщик индивидуально на каждом конкретном объекте должен определять, как именно будут выглядеть SOS-станции, как они будут укомплектованы, на каком расстоянии и через какой промежуток времени должны прибыть соответствующие службы.

Парцхаладзе добавил, что данные изменения позволят повысить безопасность водителей авто и их пассажиров на дорогах в случае возникновения возможных чрезвычайных ситуаций.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.