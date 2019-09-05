Кличко предлагает создать запасной вариант оплаты в транспорте на случай сбоев в работе е-билетов

В Киеве откажутся от бумажных талонов на пользу единого электронного билета.

Мэр столицы Виталий Кличко настаивает на создании резервного варианта оплаты проезда в наземном транспорте и метро на случай сбоев электронного билета Kyiv Smart Card. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

"Внедряя систему электронного билета в общественном транспорте, город обязательно должен иметь резервный вариант работы на случай возможных сбоев программ и внешнего вмешательства в систему. Иначе это может привести к масштабным сбоям в работе транспортной системы города", - цитирует пресс-служба Кличко.

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По его словам, процесс внедрения электронного билета начался в апреле прошлого года, и система тестируется до сих пор.

"По результатам восьми месяцев опытной эксплуатации, она (система Kyiv Smart Card - УНИАН) показала стабильную работу", - отметил Кличко.

Согласно данным пресс-службы, в систему уже подключили 10 станций киевского метрополитена, где можно приобрести, пополнить и воспользоваться электронным билетом («Крещатик», «Театральная», «Майдан Независимости», «Академгородок», «Лесная», «Арсенальная», «Теремки», «Выдубичи», «Сырец» и «Почайна»). Также существует мобильное приложение KyivSmartCity для бесконтактной оплаты проезда в метро и наземном транспорте.

Также система адаптирована к приему карточки киевлянина, но в то же время не решен вопрос с ученическими, студенческими и льготными проездными.

«До сих пор не решен вопрос финансирования изготовления электронного билета учащегося. Как и вопрос обеспечения студенческими билетами. Также остается актуальным утверждение алгоритма выдачи электронных билетов гражданам льготных категорий, которые не имеют и не могут получить муниципальные карты», - отметил мэр столицы", - цитирует пресс-служба Кличко.

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября в Киеве прекратят продажу бумажных билетов в наземном транспорте, а в метрополитене – жетонов и зеленых бесконтактных карт. Оплатить поездку можно будет с помощью единого электронного билета (Kyiv Smart Card, разовый QR-билет) или «Карточки киевлянина».