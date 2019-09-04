Lamborghini рассекретила свой первый в истории гибридный спорткар (фото)

Первый гибридный спорткар Lamborghini мощностью 819 лошадиных сил может разгоняться до «сотни» всего за 2,8 секунды.

Компания Lamborghini рассекретила свой первый в истории гибридный спорткар под названием Sian. Публичный дебют автомобиля состоится на автосалоне во Франкфурте 10 сентября.

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Новинка будет выпущена ограниченным тиражом в 63 экземпляра. Цена на машину составляет 3,6 млн долларов. На данный момент все экземпляры Sian уже раскуплены, пишет Autonews.

В состав гибридной силовой установки новинки вошел 6,5-литровый безнаддувный двигатель V12 с отдачей 775 лошадиных сил. Этот мотор также используется на Aventador SVJ. Агрегат работает совместно с электромотором мощностью 34 лошадиные силы и семиступенчатой автоматической коробкой передач. Суммарная отдача машины составляет 819 лошадиных сил. Тяга передается на все колеса.

Питается система не от литий-ионной батареи — впервые для этого используется суперконденсатор. Устройство располагается между пассажирской капсулой и двигателем для лучшего распределения веса. Суперконденсатор в три раза мощнее и три раза легче обычного аккумулятора. Восполнять энергию можно при каждом торможении с помощью особой системы рекуперации. Применять ее можно для повышения мощности при разгоне на скорости до 130 км в час. Это нововведение является собственной разработкой инженеров Lamborghini.

Разгон до 100 км/ч у суперкара занимает 2,8 секунды, максимальная скорость — 350 км в час. По этим параметрам новинка не отличается от Aventador SVJ. При этом разгон с 30 до 60 км/ч и с 70 до 120 км/ч занимает у Sian на 0,2 и 1,2 секунды меньше благодаря новой системе сбережения энергии.

«С помощью этого автомобиля мы поставили перед собой задачу создать лучшее гибридное решение для суперспортивного автомобиля Lamborghini. Это наш первый шаг в новой стратегии электрификации», — рассказал главный технический директор Lamborghini Маурицио Реджиани.

Дизайн новинки напоминает концепт Terzo Millennio, показанный в ноябре 2017 года. Кроме того, ряд элементов взят от нынешнего флагмана итальянской компании Aventador, а также от эксклюзивного суперкара Centenario. Автомобиль получил большие воздухозаборники и большой передний сплиттер из углеродного волокна.