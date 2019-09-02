Зеленский приказал провести «полную кадровую перезагрузку» в шести наиболее коррупционных госорганах, в том числе Укравтодоре

Президент поручил до конца года провести «полную кадровую перезагрузку» в Госгеокадастре, Госгеонедр, Госэкоинспекции, Укртрансбезопасности и Укравтодоре.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку до конца года провести «полную кадровую перезагрузку» в Госгеокадастре, Госгеонадр, Государственной архитектурно-строительной инспекции, Госэкоинспекции, Укртрансбезопасности и Укравтодоре.

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Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение он дал на совещании с руководством Верховной Рады, членами Кабмина и представителями правоохранительных органов.

«Провести полную кадровую перезагрузку в наиболее коррупционных для бизнеса и граждан органах государственной власти. Это – Госгеокадастр, Госгеонедр, Государственная архитектурно-строительная инспекция, Госэкоинспекция, Укртрансбезопасность и самый известный Укравтодор. Срок – до 1 января 2020 года. Ответственный – премьер-министр Алексей Гончарук», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Зеленский провел встречу с руководством Рады, членами Кабмина и представителями правоохранительных органов, на которой дал целый ряд заданий, которые должны выполнить органы государственной власти для проведения реформ в стране.